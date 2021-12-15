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Происшествия15 декабря 2021 10:43

Бывшего советника мэра Ярославля будут судить по статье "Получение взятки"

Уголовное дело передали в суд
Полина Вачнадзе
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Уголовное дело будет направлено в суд Кировского района Ярославля

Уголовное дело будет направлено в суд Кировского района Ярославля

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Уголовное дело в отношении экс-советника мэра Ярославля и бывшего директора ярославских казарм Сергея Бакшина передано в суд. Он обвиняется в получении взятки, совершенном в крупном и особо крупном размере.

- По версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемый, будучи директором муниципального унитарного предприятия, контролировавшего законность размещения рекламы в городе Люберцы Московской области, получил от руководителя одной из коммерческих организаций ноутбук и принтер общей стоимостью 155 тысяч рублей за сокрытие сведений о незаконно размещенных рекламных конструкциях, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Кроме того, считает следствие, в апреле прошлого года обвиняемый, будучи замдиректора компании, которая занималась организацией ярмарок, договорился с одним из предпринимателей за взятку в 1,8 миллиона рублей дать ему приоритетное право на заключение договоров. Деньги передавались частями, была выплачено около 700 тысяч. При передачи очередной суммы посредник и нынешний подсудимый были задержаны сотрудниками регионального УФСБ.

Уголовное дело будет направлено в суд Кировского района Ярославля.