Водителя автобуса, который сбил девушку на остановке, могут лишить прав за то, что он оставил место ДТП

Водитель, удостоверившись, что с девушкой все в порядке, поехал дальше, а должен был вызвать ГИБДД. Скриншот с видео

В Ярославле в отношении водителя маршрутки №71, который на остановке у ТЮЗа сбил 16-летнюю девушку, возбуждено административное дело - после ДТП он уехал с места происшествия.

Как рассказали очевидцы, и это видно на кадрах с камер видеонаблюдения, сразу после наезда водитель выскочил из кабины и подбежал к пострадавшей. Он поинтересовался состоянием здоровья подростка, а когда она ответила, что все в порядке, мужчина вернулся в автобус и дальше повез пассажиров. По закону, даже несмотря на то, что пострадавшая на тот момент чувствовала себя хорошо и претензий не имела, водитель должен был вызвать сотрудников Госавтоинспекции.

Чуть позже девушка с ушибами обратилась в больницу.

- В ходе поисковых мероприятий водитель автобуса ПАЗ установлен. Он был трезв. В отношении него вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся), составлен административный материал по ст. 12.5 КоАП РФ (за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

За то, что мужчина оставил место аварии ему грозит лишение водительских прав сроком от одного года до полутора лет. Возможен и административный арест до 15 суток.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место ДТП, дорогу у остановки, и выявили нарушения - участок оказался скользким. был составлен акт о неудовлетворительных дорожных условиях, их оперативно устранили.