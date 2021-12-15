До пешеходного перехода 20 метров: в Ярославле иномарка сбила женщину

В Ярославле иномарка сбила женщину. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле вчера, 14 декабря, на улице Чкалова под колеса машины попала 68-летняя женщина. Она погибла на месте. От удара женщину отбросило к трамвайным рельсам из-за чего движение трамваев было временно остановлено.

- Женщина перебегала дорогу не по пешеходному переходу. Хотя до него 20 метров, - пишут очевидцы в группе "Подслушано в Ярославле".

- Когда я стояла на остановке, уже работали эксперты. Женщине накрыли лицо капюшоном. Просто ужас, и это все с утра...

По предварительной информации, наезд совершил 48-летний мужчина на "Шкоде".

- На месте работали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.