В Ярославле открыли еще два пункта вакцинации от коронавируса

В Ярославле начали работать еще два мобильных пункта вакцинации от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле начали работать еще два мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Они открылись в торговых центра "Лента" по адресам проспект Фрунзе, 56д и Ленинградский проспект, 54а.

Пункт на проспекте Фрунзе работает ежедневно с 10:00 до 19:00, на Ленинградском проспекте - также ежедневно с 12:00 до 19:00. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

Также в Ярославле прививку от COVID-19 можно сделать по следующим адресам:

- ТЦ «Аура» (улица Победы, 41), ежедневно с 10:00 до 16:00;

- ТЦ «Флагман» (ул. Республиканская, 7), ежедневно с 12:00 до 18:00;

- ТЦ «Чкаловский» (ул. Чкалова, 17а), ежедневно с 10:00 до 18:00;

- ТЦ «Рио» (Тутаевское шоссе, 1), с понедельника по четверг с 16:00 до 19:00;

- ТЦ «Вернисаж» (пос. Нагорный, Дорожная улица, 6а), ежедневно с 14:00 до 20:00;

- ТРЦ «Яркий» (проспект Машиностроителей, 30), по субботам и воскресеньям с 10:00 до 14:00;

- ТРЦ «Альтаир» (Ленинградский проспект, 123), ежедневно с 13:00 до 18:00;

- ТЦ «Шоколад» (Московский проспект, 108), ежедневно с 10:00 до 19:00;

- гипермаркет «Леруа Мерлен» (поселок Красный Бор, 1), с понедельника по пятницу с 14:00 до 19:00;

- цирк (улица Свободы, 69), ежедневно с 12:00 до 19:00 (с 12:00 до 15:30 - первый компонент вакцины, с 15:30 до 18:00 - второй компонент вакцины).