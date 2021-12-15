Мэр Рыбинска рассказал, когда устранят проблемы с отоплением в домах горожан

Рыбинцы замерзают в квартирах, часто нет тепла и горячей воды одновременно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На общегородском совещании в Рыбинске главным вопросом стали проблемы с отоплением в жилых домах. Жалобы от горожан поступают чуть ли не ежедневно: люди замерзают в квартирах, часто нет тепла и горячей воды одновременно.

- Согласен, что бывают аварийные ситуации, но в целом предоставление услуги должно быть качественным и бесперебойным. Поэтому разобрали почти каждый адрес, откуда приходят жалобы, - написал на своей странице ВКонтакте глава Рыбинска Денис Добряков.

Больше всего обращений поступает с Полиграфа. Только за вчерашний день, 14 декабря, зафиксировано более 23 утечек, которые специалисты обещают устранить в ближайшее время.

Второй по частоте жалоб район - Северный. На этой неделе продолжатся работы на улице Зои Космодемьянской: по четной стороне сменят трубопровод, запланирован ремонт тепловых камер и вводов на дом. Потом коммунальщики начнут ремонт по нечетной стороне.

Что касается Слипа, где серьезная авария произошла еще 23 ноября, то работы по ее устранению, пояснил Денис Добряков, еще продолжаются. На этой неделе дефекты теплосети коммунальщики собираются устранить и в Прибрежном.