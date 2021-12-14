В Ярославле маршрутка на остановке сбила 16-летнюю девушку

В Ярославле маршрутка №71 сбила 16-летнюю девушку.

В Ярославле маршрутный автобус №71 сбил 16-летнюю девушку. ДТП произошло около 7 часов утра на остановке общественного транспорта у ТЮЗа.

Все происходящее засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как один автобус ПАЗ отъезжает от остановки, к ней в это время подъезжает маршрутка. Возможно, что-то произошло с тормозами, возможно, сыграл роль человеческий фактор или скользкая дорога, но автобус въезжает на остановку, сбивает девушку, задевает впереди стоящий ПАЗ и только после этого останавливается.

Водитель сразу же подбежал к пострадавшей, на помощь к ней спешат и люди, стоящие на остановке, и пассажиры автобуса. Девушка встает на ноги, на первый взгляд с ней все в порядке. Но, как оказалось, медпомощь ей все же потребовалась.

- Позже девушка обратилась в медучреждение, где ей была оказана разовая медицинская помощь. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.