В Ярославле работает почта Деда Мороза

Почта России дала старт новогодним письмам для Деда Мороза. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почта России дала старт новогодним письмам для Деда Мороза. Малыши и взрослые из Ярославской области до 31 декабря могут отправить письмо главному волшебнику страны. Для этого нужно найти сказочный ящик, например, такой есть в центральном отделение Почты России на улице Комсомольская, 22.

В этом году письмо можно отправить не только Деду Морозу из Великого Устюга, но и другим новогодним героям из разных регионов России: удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. Урал Морозу, Ямалу Ири, Паккайне из Карелии, Кыш Бабаю в Татарстан.

Главное правильно указать адрес выбранного волшебника, чтобы письмо точно дошло. Но с этим проблем не возникнет - сотрудники почты указали координаты у каждого ящика.