Глава региона провел встречу с управляющим Ярославским отделением Сбербанка

14 декабря врио губернатора Михаил Евраев провел встречу с управляющим Ярославским отделением ПАО Сбербанк Вадимом Лушиным Фото: Правительство Ярославской области

14 декабря врио губернатора Михаил Евраев провел встречу с управляющим Ярославским отделением ПАО Сбербанк Вадимом Лушиным. Они обсудили итоги работы отделения в 2021 году, в том числе реализацию совместных с Правительством региона проектов по цифровизации, развитию туризма, медицины и образования.

Особое внимание было уделено взаимодействию в социальной сфере, в том числе участию банка в финансировании Центра опережающей профессиональной подготовки, поддержке детской команды по следж-хоккею, сотрудничеству по защите экологии, помощи врачам и другим благотворительным акциям.

По итогам встречи стороны договорились проработать варианты специальных ипотечных программ для работников сфер образования и здравоохранения, а также вопросы ускоренного развития проектов с применением технологий искусственного интеллекта и больших данных в промышленности, туризме, сельском хозяйстве.