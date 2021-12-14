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Общество14 декабря 2021 13:28

Глава региона провел встречу с управляющим Ярославским отделением Сбербанка

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14 декабря врио губернатора Михаил Евраев провел встречу с управляющим Ярославским отделением ПАО Сбербанк Вадимом Лушиным

14 декабря врио губернатора Михаил Евраев провел встречу с управляющим Ярославским отделением ПАО Сбербанк Вадимом Лушиным

Фото: Правительство Ярославской области

14 декабря врио губернатора Михаил Евраев провел встречу с управляющим Ярославским отделением ПАО Сбербанк Вадимом Лушиным. Они обсудили итоги работы отделения в 2021 году, в том числе реализацию совместных с Правительством региона проектов по цифровизации, развитию туризма, медицины и образования.

Особое внимание было уделено взаимодействию в социальной сфере, в том числе участию банка в финансировании Центра опережающей профессиональной подготовки, поддержке детской команды по следж-хоккею, сотрудничеству по защите экологии, помощи врачам и другим благотворительным акциям.

По итогам встречи стороны договорились проработать варианты специальных ипотечных программ для работников сфер образования и здравоохранения, а также вопросы ускоренного развития проектов с применением технологий искусственного интеллекта и больших данных в промышленности, туризме, сельском хозяйстве.