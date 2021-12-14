Спортсменки из Рыбинска будут участвовать в Олимпийских играх Фото: Правительство Ярославской области

Спортсменки из Рыбинска вошли с состав сборной России, команда будет участвовать в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Елена Серегина и Анна Вострикова являются воспитанницами рыбинской спортивной школы олимпийского резерва №4, они занимаются шорт-треком.

– Начиная с 2010 года Рыбинск всегда представлял страну на Олимпийских играх, однако, в этот раз сразу две спортсменки попали в список участников, – сказал президент федерации конькобежного спорта Ярославской области Сергей Шлемин. – Елена и Анна – сильные соперницы, способные и могут побороться за награду. Сейчас самое главное, чтобы они поверили в себя и поберегли свое здоровье до стартов.

Помимо них, в команде еще четверо мужчин и три женщины. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.