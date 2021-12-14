Житель Ярославской области до смерти забил лопатой свою сожительницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25-летний житель Ярославской области обвиняется в убийстве своей сожительницы.

В августе текущего года, мужчина выпивал в квартире одного из домов на улице Полевая деревни Выползово Тутаевского района Ярославской области. Перебрав со спиртным, он начал пинать ногами свою 40-летнюю сожительницу. К сожалению, этим дело не кончилось.

Обвиняемый вытащил женщину во двор и бил ее лопатой по голове и лицу. В итоге она была забита до смерти.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину, дал признательные показания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.