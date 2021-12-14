Ярославну подозревают в превышении пределов самообороны Фото: Полина Вачнадзе

32-летняя жительница Ярославля несколько раз ударила ножом своего знакомого, который ее избил. Теперь она проходит подозреваемой по уголовному дело "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны".

Женщина пришла в гости к мужчине и между ними завязалась ссора. Ярославец начал избивать гостью, а она схватилась за нож.

- 33-летний потерпевший был госпитализирован с проникающими ранениями в область груди, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Женщине грозит до 1 года лишения свободы.