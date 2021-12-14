В Ярославской области идут поиски 45-летнего мужчины

В Ярославской области два дня ищут 45-летнего Олега Козлова. ФОТО: группа "ЯрСпас"

В Ярославской области два дня ищут 45-летнего Олега Козлова. 12 декабря он вышел из дома в поселке Вощажниково Борисоглебского района и пропал.

Рост мужчины около 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие русые с проседью, глаза серые.

В момент исчезновения был одет в черную куртку с надписью "Каламбия", сине-белую шапку, желто-зеленые камуфляжные штаны, темно-синие сапоги.

Если вы видели Олега Козлова после 12 декабря или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефонам 02, 102, 112 (полиция) или по номеру 8-910-964-08-38 "ЯрСпас".