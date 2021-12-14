В Ярославле на автобусный маршрут №56 выйдет 20 автобусов нового перевозчика

В Ярославле до конца этой недели на маршрут №56 выйдет 20 автобусов нового перевозчика Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле до конца этой недели на маршрут №56 выйдет 20 автобусов нового перевозчика. Договор подписан с ООО "Трансмагистраль" (группа "Автолайн").

С начала декабря на ярославских автобусных маршрутах начали работать новые приглашенные перевозчики. Компания "Ранд-Транс" ("Автомиг") обслуживает маршруты №2 и №92. Первая пассажирская компания взяла на себя маршруты №№1, 13, 62 и 79.

– Мы помогаем перевозчикам подготовиться к работе на городских маршрутах. Ключевые задачи, на которых мы акцентируем внимание перевозчиков перед выходом на маршруты, – это стажировка водителей, обеспечение технических средств оплаты проезда, обеспечение планового количества рейсов, – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.