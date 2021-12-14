Жительницы Рыбинска вымогала у мужчины деньги за интимные фото, выдавая себя за несовершеннолетнюю

За вымогательство жительнице Рыбинска грозит до 7 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд направлено уголовное дело по статье о вымогательстве, возбужденное в отношении 26-летней жительницы Рыбинска. Женщина, выдавая себя за несовершеннолетнюю, требовала деньги со своего сексуального партнера.

Пара познакомилась в социальной сети. Сначала молодые люди просто переписывались, а потом встретились. Общение переросло в интим, во время которого девушка успела сделать фото и видео. Эти компрометирующие кадры жительница Рыбинска решила использовать для того, чтобы выманивать у партнера деньги.

- Она написала, что является несовершеннолетней, а фотографии увидела ее сестра. Теперь родственница собирается обратиться в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

31-летний мужчина под уголовное дело за связь с несовершеннолетней попасть явно не хотел, поэтому начал платить. А чтобы платил он еще активнее, от якобы родных "несовершеннолетней" ему не раз поступали угрозы. Угрожали не только полицией, но и физической расправой, и тем, что опубликуют порочащие его снимки в Интернете. В итоге мужчина перечислил своей случайной партнерше более 620 тысяч рублей. Но в полицию в итоге обратился сам.

Обвиняемая не стала отрицать свою вину, извинилась перед потерпевшим и пытается вернуть ему деньги. Но от наказания это ее вряд ли спасет. По статье о вымогательстве ей грозит до 7 лет лишения свободы.