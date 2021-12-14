В Дзержинском районе Ярославля 14 декабря отключат отопление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 14 декабря, во многих домах Дзержинского района Ярославля отключают отопление на период с 9 до 16 часов. На теплопроводе будут проходить работы по устранению неполадок.

Где конкретно не будет тепла:

- улица Блюхера, №45, 47, 48/5 (ТСН «Октябрь48/5»), 52, 54, 56, 58, 60 (МДОУ д/с №32); 74 (СШ №26), 64, 62, 62б,64а,66, 66 к.2, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 82а, 84,84а, 86/9, 88;

- проспект Дзержинского, №7, 3, 5, 23, 25, 25А, 27; 27 к. 2, 28 к.2, 29, 21 (Дворец пионеров); 23А (Дзержинский рынок), 27А (магазин Магнит);

- Ленинградский проспект, № 46А (МДОУ детский сад №128), 50 (Территориальная Администрация Дзержинского района);

- улица Пионерская, №2 (АТС), 5,5А, 7, 7к2, 9, 11, 13,15,17,21,23,25, 19 (МОУ ДОД ЦДТ «Юность»), 19А (ДЮШОР №9);

- Тутаевское шоссе, №54, 55, 56 (Ассоциация ХК «Локомотив»), 57, 59,61,63, 65, 67,69,71,73, 75, 77, 79, 81, 81к.2, 85, 85(п-ка №5), 87, 87 к.2, 87 к.2 (магазин Магнит), 89, 91/1;

- проезд Шавырина,№1, 3, 3а, 3б, 4, 7, 10,13, 14 к.2, 14 к.3,14 к.4, 14 к.5, 15, 16, 18, 20, 22, 23 (МДОУ детский сад №8), 24 (ЯО «Центр охраны окружающей среды», 25, 25 к.2, 26, 26 к.2, 27; 28;

- улица Урицкого, № 26, 42; 2/55а, 4, 6, 8, 10, 12, 14/50, 30А (МДОУ детский сад №16), 40 (Школа искусств №3).

Об этом на своей странице сообщила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.