Энергетики восстановили электроснабжение поселка Щедрино в Ярославском районе

В Ярославском районе восстановлено электроснабжение жителей поселка Щедрино, нарушенное утром 13 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославском районе восстановлено электроснабжение поселка Щедрино, нарушенное утром 13 декабря. Причиной технологического нарушения был обрыв провода в пролете над дорогой. В настоящее время потребители получают электроэнергию в полном объеме.

Персонал электрических сетей Ярославского района оперативно прибыл на место и приступил к устранению повреждения. Социально значимые объекты и жилые дома поселка Щедрино в 10:50 получили электроснабжение по резервной схеме. В 15:39 сотрудники филиала «Ярэнерго» полностью восстановили линию и наладили электроснабжение по нормальной схеме.

Энергетики напоминают, что получить информацию о причинах отсутствия электроэнергии и сроках ее восстановления можно по телефону бесплатной линии Единого Контакт-центра «Россети» 8(800)220-0-220, на сайте компании www.mrsk-1.ru в разделах «Информация об отключении» (сообщить об отключениях и баннер «Передача сообщений об отключениях электроэнергии), а также через чат-бот в Viber, подключиться к которому можно с помощью QR-кода на сайте компании.