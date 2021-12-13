В Ярославле открыли третий пункт раздельного сбора отходов Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле открыли третий пункт раздельного сбора отходов. Он находится по адресу улица Осташинская, 25.

– До этого жители регулярно привозили полезные отходы прямо на сортировочную станцию, чтобы сдать их на переработку, – отметил директор филиала «Ярославский» ООО «Хартия» Виталий Шубин. – Теперь прием вторсырья будет вестись через установленный комплекс. Сюда можно сдать четыре основных вида фракций: бумагу, пластик, стекло и металл. После сортировки на спецлинии сырье отправят на вторичную переработку.

Рядом с комплексом установлен бункер, куда ярославцы могут сдать старые автомобильные шины. Их также направят на переработку.

Кроме того, сдать расфасованный мусор можно еще по двум адресам. Пункты раздельного сбора отходов работает в Заволжском района у ТЦ "Глобус", и во Фрунзенском районе у ТЦ "Лента".