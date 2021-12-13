Поселок под Ярославлем в мороз остался без электричества

Энергетики обещают восстановить электроснабжение в Щедрино вближайшее время Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Жители поселка Щедрино Ярославского района вновь остались без электричества. Перебои со светом и, как следствие, с отоплением и горячей водой, здесь происходят регулярно.

Сегодня, 13 декабря, щедринцы вновь остались без благ цивилизации. О своей беде они рассказали в социальных сетях, адресов обращения и врио губернатору Михаилу Евраеву.

Тем временем энергетики устраняют проблему - Щедрино осталось без света из-за обрыва провода.

- На месте повреждения работает бригада Ярославского РЭС. Энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы восстановить электроснабжение в короткие сроки. Получить информацию о причинах отсутствия электроэнергии и сроках ее восстановления можно по телефону бесплатной линии Единого Контакт-центра «Россети» 8(800)220-0-220, на сайте компании www.mrsk-1.ru в разделах «Информация об отключении» (сообщить об отключениях и баннер «Передача сообщений об отключениях электроэнергии), а также через чат-бот в Viber, подключиться к которому можно с помощью QR-кода на сайте компании, - сказали в филиале "Россети Центр Ярэнерго".