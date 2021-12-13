Ярославец Максим Буров в четвертый раз победил на Кубке мира по фристайлу Фото: Правительство Ярославской области

Спортсмен из Ярославля Максим Буров в составе сборной России одержал четвертую победу на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине "акробатика". судьи оценили его прыжок в 133,03 балла.

– Сегодня было очень волнительно, ветер, погодные условия. Но все прошло хорошо. Постепенно готовимся к Олимпийским играм. Всем спасибо за поддержку! – сказал после соревнований Максим Буров.

Четвертый этап Кубка мира прошел в Финляндии. Для российских фристайлистов он стал заключительным. Впереди подготовка к Олимпиаде и ярославских этап соревнований. Кубок мира в Подолино пройдет 26 и 27 февраля следующего года.

– Мы возлагаем большие надежды на него и на всю сборную России на предстоящих Олимпийских играх в Пекине. Ребята должны собраться и сделать все возможное, чтобы удержать звание самых сильных фристайлистов в мире. Мы видим, как успехи нашей сборной влияют на популяризацию спорта, - сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный.