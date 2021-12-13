В Ярославле ребенок сломал позвоночник на зимней горке

Около зимней горки установили столбы и лавочки. Фото: "Липовая Гора Ярославль - Районы 76".

В Ярославле благоустроили парк Победы на Липовой горе. Правда, вместо комфортного места отдыха жители получили настоящую полосу препятствий, на которой страдают дети.

Около зимней горки установили столбы и лавочки. Малыши во время катаний с горы врезаются прямо в сооружения. Жители рассказывают, что один ребенок уже сломал спину.

- Мальчонка лежит в больнице с компрессионным переломом позвоночника! - рассказала Марина Н. в группе "Липовая Гора Ярославль - Районы 76".

"КП-Ярославль" обратилась в департамент здравоохранения области за информацией о случившимся. В ведомстве сообщили, что ребенка не госпитализировали.