В Рыбинске на новогодней ярмарке будут работать 40 торговых павильонов Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 18 декабря, во время «НаШествия Дедов Морозов» пройдет новогодняя ярмарка. На ней горожане смогут купить продовольствие из Ярославля, Углича, Владимира, Суздаля, Вологды и Московской области.

- На улице Стоялой будет открыто 40 торговых павильонов. Предприниматели представят широкий ассортимент сувениров с новогодней тематикой, подарки ручной работы, праздничный декор для дома. Предприятия общественного питания Рыбинска и Московской области продемонстрируют парад горячих блюд и напитков, - рассказала начальник управления экономического развития и инвестиций Ольга Харисова.

Ярмарка 18 декабря проработает с 11 до 18 часов.