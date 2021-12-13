Ярославский инста-блогер Елена Блиновская установит в регионе статую со своим изображением. ФОТО: Елена Блиновская, "Инстаграм"

В областном центре появится статуя за три миллиона рублей с изображением ярославского инста-блогера Елены Блиновской. Мемориал был изготовлен на празднование дня рождения девушки, но большой ажиотаж вокруг дорогостоящей фигуры внес свои коррективы на ее размещение. Девушка приняла решение установить статую в своем родном городе - Ярославле. - Я обещала подарить эту статую своему городу. Я это делаю! На самом деле изначально это было всего лишь украшением на частном празднике на четыре дня. Однако мой день рождения никого не оставил равнодушным. И хейтеры никак не смогли пройти мимо этой временной и безумно дорогой конструкции. Теперь статуя стоит с лицензией в Ярославле, — рассказала Блиновская в своем блоге «Инстаграм». Информацию о том, где будут находиться статуя Елена пока держит в секрете.