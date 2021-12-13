Ярославцу в Брагино сожгли машину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Дзержинского района Ярославля припарковал машину «Лада Приора» во дворе своего дома. Каким было удивление мужчины, когда выглянув в окно он увидел, что его авто охватил огонь. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый - неработающий 33-летний мужчина. Он дал признательные показания, - рассказали в УМВД России по Ярославской области. Оказалось, что поджигатель хорошо знаком с владельцем сгоревшей машины: ведь он устроил пожар из мести. - Установлено, что злоумышленник во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Как пояснил подозреваемый, автомобиль поджог из-за конфликта с потерпевшим, - пояснили в полиции. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит лишение свободы до пяти лет.