В Ярославской области запрещено дарить подарки чиновникам

Неофициальное вознаграждение создает конфликт интересов. Фото: УФССП России по Ярославской области

Судебные приставы напомнили жителям Ярославской области о запрете на подарки должностным лицам.

- Запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных обязанностей, - сообщили в УФССП России по Ярославской области.

Правило не действует, когда работник получает презент на протокольном мероприятии, в служебной командировке или на других официальных торжествах.

Неофициальное вознаграждение создает конфликт интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых решений сотрудником, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.