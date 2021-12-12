Пьяный ярославец сел за руль авто: «У него сегодня жена родила»

Очевидцы рассказывают, что мужчина сел пьяным за руль «на радостях». Фото: "Подслушано у автомобилистов"

12 декабря около 3:00 ночи в Ярославле на улице Свободы №19 сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя за рулем машины «КИА».

- 28-летний мужчина, имевший признаки опьянения вел авто. Водитель вел себя агрессивно, от медицинского освидетельствования отказался. Сотрудниками полиции была применена физическая сила и наручники, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Очевидцы рассказывают, что мужчина сел пьяным за руль «на радостях» - у него в этот вечер родился ребенок.

- Он был неадекватен, на эмоциях. У него сегодня родила жена. Сначала он говорил бред, иногда повышал голос, бил по стеклам патрульной машины изнутри, снимал все на камеру, - передали в группе «Подслушано у автомобилистов».

В итоге на мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Нарушитель был отстранен от управления транспортным средством. Его авто находится на спецстоянке.