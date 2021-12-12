Какая погода ждет ярославцев на предстоящей неделе

Уже на этой неделе в городе будет оттепель. Фото: Центр Фобос
Сильные морозы благополучно уходят из Ярославля, но погода долго не заставит ждать с сюрпризами. Уже на этой неделе в городе будет оттепель.
В понедельник температура воздуха днем опустится до -3, а также выпадет снег.
Во вторник ожидается -4 градуса, облачно.
В среду термометр покажет -5 градусов, а солнце выйдет из-за туч.
В четверг на улице будет +1 градус, в пятницу - 0.
Но потепление долго не задержится, уже в субботу температура упадет до -4, а в воскресенье до - 11.
- Ветер преимущественно умеренный, от 3 до 4 метров в секунду, - сообщили в "Центр Фобос".