Какая погода ждет ярославцев на предстоящей неделе

Уже на этой неделе в городе будет оттепель. Фото: Центр Фобос

Сильные морозы благополучно уходят из Ярославля, но погода долго не заставит ждать с сюрпризами. Уже на этой неделе в городе будет оттепель.

В понедельник температура воздуха днем опустится до -3, а также выпадет снег.

Во вторник ожидается -4 градуса, облачно.

В среду термометр покажет -5 градусов, а солнце выйдет из-за туч.

В четверг на улице будет +1 градус, в пятницу - 0.

Но потепление долго не задержится, уже в субботу температура упадет до -4, а в воскресенье до - 11.

- Ветер преимущественно умеренный, от 3 до 4 метров в секунду, - сообщили в "Центр Фобос".