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Общество12 декабря 2021 9:30

В Ярославле студентов медуниверситета не допустят до практики без прививки против коронавируса

Приказ об этом уже подписан
Влада Красоткина
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Контроль исполнения приказа ректор оставил за собой.

Контроль исполнения приказа ректор оставил за собой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты ярославского медицинского университета смогут пройти учебную практику, только при условие вакцинации против коронавируса. Соответствующий приказ был подписан 7 декабря ректором ЯГМУ Алексеем Павловым.

— Обеспечить допуск обучающихся по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования к практической подготовке на базе медицинских и аптечных организаций, организаций, осуществляющих производство лекарственных средств, медицинских изделий, судебно-экспертных учреждений, а также к практической подготовке на площадях университета при наличии одного из следующих документов: отрицательного результата обследования на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не ранее чем за 3 дня до начала образовательного процесса на клинической базе, в дальнейшем — не реже 1 раза в неделю; сертификата о профилактической прививке против COVID-19, выгруженного с единого портала государственных услуг; справки из медицинской организации о перенесенном заболевании COVID-19 или справки о наличии антител давностью не более 6 месяцев, - сказано в документе.

Контроль исполнения приказа ректор оставил за собой.