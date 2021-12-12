Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-12°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 декабря 2021 8:18

На семью из Рыбинска завели уголовное дело за воровство

Супруги пытались похитить продукты
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд назначил паре шесть месяцев исправительных работ.

Суд назначил паре шесть месяцев исправительных работ.

Фото: Ксения Высотина

В Рыбинске Ярославской области семейная пара пришла в продуктовый магазин. Согласно материалам дела, супруги взяли все понравившиеся товары с прилавков, но не понесли их на кассу, а запрятали в рюкзак, чтобы не платить.

- Вечером обвиняемые пытались похитить в одном из магазинов продукты питания на 800 рублей, спрятав товары в рюкзак. При выходе из магазина они были остановлены охранниками, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Суд назначил паре шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком год.