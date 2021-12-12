На семью из Рыбинска завели уголовное дело за воровство

Суд назначил паре шесть месяцев исправительных работ. Фото: Ксения Высотина

В Рыбинске Ярославской области семейная пара пришла в продуктовый магазин. Согласно материалам дела, супруги взяли все понравившиеся товары с прилавков, но не понесли их на кассу, а запрятали в рюкзак, чтобы не платить.

- Вечером обвиняемые пытались похитить в одном из магазинов продукты питания на 800 рублей, спрятав товары в рюкзак. При выходе из магазина они были остановлены охранниками, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Суд назначил паре шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком год.