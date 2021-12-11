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Происшествия11 декабря 2021 14:08

В Рыбинске мужчина угрожал ножом продавцу в магазине

Разбойник украл 10 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Угрожая ножом, преступник похитил 10 тысяч рублей

Угрожая ножом, преступник похитил 10 тысяч рублей

Фото: Полина Вачнадзе

В микрорайоне Переборы Рыбинска ограбили магазин. Налет на торговую точку совершил мужчина: угрожая продавцу ножом, он похитил 10 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали. Налетчиком оказался 34-летний местный житель, который не стал отрицать, что он совершил преступление.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.