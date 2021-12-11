Вокруг Ярославля собираются построить еще одну окружную дорогу

Новая объездная дорога вокруг Ярославля снизит нагрузку на Юго-западную окружную дорогу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Упрдор "Холмогоры" направило в Росавтобор предложение о строительстве второй объездной дороги вокруг Ярославля. Если согласие будет получено, начнется подготовка проектно-сметной документации.

В первую очередь, необходимо будет определить место прохождения трассы. Это должно быть и экономически выгодным, и не затрагивать населенные пункты.

- Мы принимаем во внимание застраивание окраин Ярославля в ближайшее время, поэтому при создании проекта будем учитывать расстояние от города, чтобы шум и выхлопные газы не мешали жителям, – уточнили в пресс-службе Упрдор «Холмогоры».

Новая объездная дорога, если она все же будет построена, серьезно снизит нагрузку на Юго-западную окружную дорогу.