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Общество11 декабря 2021 12:01

Вокруг Ярославля собираются построить еще одну окружную дорогу

Такое предложение поступило в Росавтодор
Полина Вачнадзе
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Новая объездная дорога вокруг Ярославля снизит нагрузку на Юго-западную окружную дорогу

Новая объездная дорога вокруг Ярославля снизит нагрузку на Юго-западную окружную дорогу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Упрдор "Холмогоры" направило в Росавтобор предложение о строительстве второй объездной дороги вокруг Ярославля. Если согласие будет получено, начнется подготовка проектно-сметной документации.

В первую очередь, необходимо будет определить место прохождения трассы. Это должно быть и экономически выгодным, и не затрагивать населенные пункты.

- Мы принимаем во внимание застраивание окраин Ярославля в ближайшее время, поэтому при создании проекта будем учитывать расстояние от города, чтобы шум и выхлопные газы не мешали жителям, – уточнили в пресс-службе Упрдор «Холмогоры».

Новая объездная дорога, если она все же будет построена, серьезно снизит нагрузку на Юго-западную окружную дорогу.