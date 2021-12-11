В Рыбинске прокуратура через суд требует законсервировать здание бывшей школы №39

В Рыбинске прокуратура требует законсервировать полуразрушенное здание бывшей школы Фото: Прокуратура Ярославской области

Рыбинская городская прокуратура в суде требует законсервировать бывшую школу №39, которая находится на улице Труда. Сейчас здание практически разрушено, оконные и дверные проемы открыты, войти в помещения может любой желающий.

- Городской прокуратурой в суд предъявлено исковое заявление о возложении на собственника обязанности обеспечить консервацию здания школы. В настоящее время исковое заявление находится в стадии рассмотрения, - сообщили в прокуратуре.

Принадлежит постройка ООО "Квалитет", сейчас она никак не используется.