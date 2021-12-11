В Рыбинске разработали эскиз стелы "Город трудовой доблести". ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске членам Художественного совета показали, какой будет стала "Город трудовой доблести" и пространство вокруг нее. Правда, это только предварительный вариант монумента, первоначальный эскиз будет меняться.

- На стеле, высота которой предполагается 17,5 м, будет изображен герб города и текст Указа Президента РФ. Зона расположения стелы может быть дополнена конструктивными элементами - пилонами, отображающими непосредственный вклад рыбинских предприятий, и элементами благоустройства. Также специалисты Военно-исторического общества создали пространственное решение с привязкой к территории, - пояснила заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Лариса Шакирова.

Во время обсуждения озвучили варианты материалов, из которых может быть сделана стела, и ее пропорции. Необходимо тщательно продумать и благоустройство парка у монумента.

- Мы рассматриваем особую тематику, и здесь не должно быть случайных вещей, нужна мера, вплоть до расстановки скамеек в этой зоне, - подчеркнул архитектор Николай Лосев.

Стелу "Город трудовой доблести", посвященную вкладу рыбинцев в Победу в Великой Отечественной войне, собираются установить у проходной "ОДК-Сатурн". Так решили горожане во время интернет-голосования.