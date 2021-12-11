В Ярославле в аварии с МАзом погиб 22-летний парень Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле 10 декабря около шести часов вечера в Дзержинском районе произошло ДТП. Столкнулись "Форд" и МАЗ. Управлял легковушкой 22-летний парень, за рулем МАЗа находился его ровесник.

К сожалению, водителя иномарки спасти не удалось.

- Водитель машины "Форд" с травмами был госпитализирован в больницу, где позже скончался. Пассажир иномарки, 20-летняя девушка, нуждается в амбулаторном лечении, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.