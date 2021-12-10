В Рыбинске ограничат движение во время «НаШествия Дедов Морозов» Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 18 декабря состоится фестиваль «НаШествие Дедов Морозов». Для проведения ярмарки и спортивного забега в городе частично ограничат движение машин.

- Для новогоднего легкоатлетического забега ограничение коснется Волжской набережной на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Луначарского, улицы Свободы на участке от улицы Крестовой до Волжской набережной и на улице Кирова от улицы Крестовой до Волжской набережной. Проехать по этим улица будет нельзя с 11:30 до 13:30. С 0:00 и до 11:30 18 декабря на Волжской набережной в границах от улицы Глеба Успенского до улицы Луначарского запрещается стоянка транспортных средств, - сообщили в администрации города.

На время проведения ярмарки с 9 до 19 часов для всего транспорта будут закрыты следующие участки: часть улицы Крестовой от улицы Ломоносова до Крестовой, 17а. Также улица Стоялая от Волжской набережной до улицы Чкалова. В ночь на 18 декабря ставить машины на перечисленных участках нельзя.