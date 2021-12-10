В Ярославле на трех маршрутах увеличится количество автобусов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле со следующей недели на трех маршрутах увеличится количество транспорта. Это касается маршрутов №№32, 49 и 65 – на них выйдут восемь новых автобусов.

- После привлечения дополнительных перевозчиков из Москвы и Санкт-Петербурга у ярославских перевозчиков появилась возможность усилить свои основные маршруты. Об этом очень просили жители, - сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

В правительстве региона рассказали, что за работой перевозчиков на городских маршрутах общественного транспорта ведется двойной контроль. Со стороны мэрии города ситуацию отслеживает «Яргортранс», со стороны департамента транспорта Ярославской области – «Яроблтранском».