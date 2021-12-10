У ярославны, прилетевшей из ЮАР, обнаружили коронавирус

Медики ждут результатов анализа на "омикрон" Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Юлии Деминой, которая на прошлой неделе вернусь из ЮАР и была помещена в московский обсерватор с подозрением на «омикрон», выявили коронавирус. Только четвертый тест подтвердил наличие COVID-19.

- «Лучше бы у вас был «омикрон», он переносится легче». Желание лечащего врача, ну, и мое тогда уж тоже, - написала Юлия на своей странице в «Фейсбук». – Симптомы совершенно другие. Я могу сравнить, переболела в июле.

По словам Юлии, летом она была еле живая: первые два дня с трудом шевелилась, страдала от сильной головной боли и кашля. В этот раз у женщины першение в горле и заложенность носа, температура и сатурация нормальные.

- Жду результата теста на «омикрон» - мои анализы для определения штамма отправили в Новосибирск. Врач сказал, что, видимо, у меня высокие антитела, которые позволяют легко переносить болезнь, - пишет Юлия. – А я думаю, дело в заряде позитивной энергии от поездки в ЮАР, кто бы что ни говорил.