Самое мощное похолодание: синоптики рассказали, когда в Ярославской области начнет теплеть

Сейчас в Ярославле -18 градусов, к вечеру «потеплеет» до -14. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Самое мощное похолодание с начала декабря выходит на пик в европейской части страны. До этого, считают синоптики, температура была не по сезону высокой, даже с оттепелями. И вот пришли первые настоящие морозы. Сейчас в Ярославле -18 градусов, к вечеру «потеплеет» до -14.

- На пик стужа выйдет в ночь на субботу, - прогнозируют синоптики Центра «Фобос». – Сегодня и завтра будет значительно холоднее январских значений.

Завтра, 12 декабря, в Ярославле ожидается -12, в воскресенье -8. Ночами – в районе -16 градусов.

-Правда, затем холодная аномалия станет сокращаться, и на следующей неделе ночная и дневная температуры повысятся, - обнадеживают специалисты.

По их прогнозам, в понедельник ожидается всего лишь -2 градуса.