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Происшествия10 декабря 2021 7:59

Ярославца осудили на 23 года за нападение на букмекерскую контору

Подсудимый убил охранника и похитил из кассы 90 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Ярославца осудили на 23 года за нападение на букмекерскую контору

Ярославца осудили на 23 года за нападение на букмекерскую контору

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле суд присяжных заседателей признал 33-летнего подсудимого виновным в совершении нескольких тяжких преступлений. Присяжные сочли, что человек, совершивший убийство и разбои, снисхождения не заслуживает.

На букмекерскую контору в Дзержинском районе ярославец напал в декабре 2019 года. Мужчина несколько раз ударил охранника ножом, а после похитил из кассы около 90 тысяч рублей.

На следующий день подсудимый совершил сразу два разбойных нападения. В почтовом отделении, угрожая сотрудникам ножом, мужчина похитил 17 400 рублей. В магазине, где торгуют спиртным, все также под угрозой ножа забрал у продавца телефон и вырвал кассовый ящик. Однако денег в похищенной кассе не оказалось.

Кроме того, у своей матери ярославец украл ноутбук и сдал его в ломбард.

Подсудимый был признан виновным в убийстве, разбое и растрате имущества.

- Злоумышленнику назначено наказание – 23 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - сообщили в СКР по Ярославской области.