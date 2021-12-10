В Заволжском районе Ярославля столкнулись несколько машин. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Сегодня, 10 декабря, на улице Маяковского в Ярославле произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, столкнулись сразу пять машин, однако, в полиции эту информацию не подтвердили.

- По предварительной информации, столкнулись три машины, пострадавших нет, - прокомментировали аварию в пресс-службе областного УМВД.

Судя по разбросанным по дороге деталям автомобилей, удары были довольно серьезные.

- Каждый день аварии, дороги скользкие и не все на зимней резине. А потом стоит полгорода в пробках, - комментируют аварию в группе «Жесть Ярославль».

К счастью, большой пробки это ДТП не вызвало, только замедлило движение.