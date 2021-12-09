Мэрия Ярославля попросила жителей убрать машины с дорог, чтобы вывозить снег

В ночь на 9 декабря из города вывезли две тысячи тонн снега. ФОТО: страница Ярослава Овчарова ВКонтакте

Мэрия Ярославля попросила горожан убрать свои машины с проезжей части для того, чтобы снегоуборочная техника могла работать в полную силу. В ночь с 8 на 9 декабря из центра города было вывезено две тысячи тонн снега.

- В ночь с 9 на 10 декабря запланирован вывоз снега со следующих улиц: Комсомольская, Торговый переулок, Свободы (четная сторона от площади Волкова до улицы Республиканской), площадь Богоявления (с выходом на улицу Большая Октябрьская), Советская (от улицы Победы до проспекта Ленина). Просим автолюбителей воздержаться от парковки на указанных улицах, - сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярослав Овчаров.