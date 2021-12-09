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Общество9 декабря 2021 14:50

В Ярославле начальником управления по молодежной политике стала Мария Забалуева

Максим Кутейников отработал на этом посту год
Анастасия Голубева
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Новым начальником управления по молодежной политике стала Мария Забалуева.

Новым начальником управления по молодежной политике стала Мария Забалуева.

Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля сменился начальник управления по молодежной политике. У Максима Кутейникова, который год работал на этом посту, истек срок контракта. До этого назначения Кутейников был директором «Красного перевала -1» - учреждения, которое работает с подростками и молодежью.

Новым начальником управления по молодежной политике стала Мария Забалуева.

- Она уже приступила к исполнению своих обязанностей, - сообщили в пресс-службе мэрии города.