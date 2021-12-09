В Ярославле начальником управления по молодежной политике стала Мария Забалуева

Новым начальником управления по молодежной политике стала Мария Забалуева. Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля сменился начальник управления по молодежной политике. У Максима Кутейникова, который год работал на этом посту, истек срок контракта. До этого назначения Кутейников был директором «Красного перевала -1» - учреждения, которое работает с подростками и молодежью.

Новым начальником управления по молодежной политике стала Мария Забалуева.

- Она уже приступила к исполнению своих обязанностей, - сообщили в пресс-службе мэрии города.