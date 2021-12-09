Жительнице Рыбинска исполнилось 100 лет

Глава города передал имениннице подарки от президента России и врио губернатора Ярославской области. Фото: Денис Добряков

9 декабря свой 100-летний день рождения отмечает жительница Рыбинска Ярославской области Нина Матвеева.

- Вся ее жизнь связана с родным городом, в войну она работала в эвакогоспитале и на военном заводе №190, в мирное время продолжала трудиться в Рыбинске. Сегодня Нина Николаевна окружена заботой семью – двоих сыновей, внука и правнука, - рассказал мэр Рыбинска Денис Добряков.

Нина Николаевна бодра и активна, очень тщательно следит за развитием города. Из последних проектов оценила ремонт Крестовой и Стоялой. Юбиляршу лично поздравил мэр Рыбинска Денис Добряков. Также глава города передал имениннице подарки от президента России и врио губернатора Ярославской области.