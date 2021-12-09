В детскую поликлинику Ярославля привезли оборудование для диагностики Фото: Правительство Ярославской области

В детскую поликлинику №3, которая находится в Дзержинском районе Ярославля, привезли современное оборудование для диагностики. На закупку техники потратили 686 тысяч рублей.

– Комплекс суточного мониторирования артериального давления поможет обследовать детей с патологиями сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем, – рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Елена Романычева. – Благодаря аппарату это исследование станет более точным и доступным для наших пациентов. А новая лазерная сетевая камера будет располагаться в рентген-кабинете и использоваться для распечатки медицинских изображений на пленке.

К поликлинике №3 прикреплено почти 36 тысяч детей, которым при необходимости поможет новое оборудование.