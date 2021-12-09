В Ярославской области началась акция «Елочка, живи!» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области началась ежегодная акция «Елочка, живи». Традиционно, мероприятие проходит в декабре, этот год не стал исключением. Цель акции – рассказать школьникам и взрослым о том, что живые елки и ели в лесах нужно сохранять, и делать выбор в пользу искусственных деревьев для празднования Нового года.

- Каждый год в рамках акции «Елочка, живи!» мы проводим тематические занятия и мастер-классы для воспитанников школьных лесничеств, учащихся, дошколят, – рассказал и. о. директора ГКУ ЯО «Ярославское лесничество» Юрий Кустов. – Показываем, как можно сделать елочку из подручных материалов, например из картона и мишуры. Отмечу, что дети также с огромным интересом и радостью наряжают живые елочки, которые растут у них во дворах домов и школ.

Если вы хотите стать участников этой акции, то можно также украсить любую елку, которая растет рядом с вами или же смастерить поделку в виде новогоднего дерева из любых подручных средств. Дальше необходимо снять фото или видео с итогом вашего творчества и выложить в соцсети с хештегом #елочкаживи.