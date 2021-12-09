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Общество9 декабря 2021 12:46

Ярославские коммунисты продолжают защищать людей в условиях ковида

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Эльхан Мардалиев предложил автоматически продлить до конца 2021 года субсидии на оплату услуг ЖКХ

Эльхан Мардалиев предложил автоматически продлить до конца 2021 года субсидии на оплату услуг ЖКХ

Фото: Полина Вачнадзе

В ноябре этого года депутат областной Думы Эльхан Мардалиев направил врио губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву предложение об автоматическом продлении до конца 2021 года субсидий на оплату услуг ЖКХ и других социальных выплат.

- Предложение было подготовлено и направлено по многочисленным обращениям в мой адрес. Убежден, что его реализация не только облегчит людям жизнь, но и будет способствовать улучшению ситуации с COVID-19 в нашей области. Особенно в отношении лиц в возрасте 60+, - отметил тогда Эльхан Мардалиев.

Суть идеи заключалась в том, чтобы избавить ярославцев от необходимости периодически отмечаться в органах соцзащиты, предоставлять различные справки, стоять в очередях в условиях пандемии.

В редакцию пришло письмо – отзыв на инициативу депутата-коммуниста:

«Прочитала заметку в вашей газете от 12 ноября 2021 г. «В условиях COVID ярославские коммунисты заступились за пенсионеров-льготников». Я – одна из многострадальных этих самых пенсионеров-льготников. Хочу выразить через вашу газету огромную благодарность Эльхану Мардалиеву за его (единственного) поддержку.

Именно со мной и еще двумя женщинами по несчастью (это я узнала буквально недавно) так и случилось, как описано в заметке: сентябрь-октябрь (дважды) мы собирали справки, копии документов, записывались на приём в МФЦ, звонили по мобильным телефонами и не однажды стояли в очереди с утра за талончиком к специалисту, чтобы сдать наши «бумажки».

В итоге, попав в МФЦ, я сдала свои «справки» и через 4 дня заболела COVID. Лечилась почти целый месяц, истратив почти 7 000 рублей на таблетки, уколы, мобильные звонки (в начале которых 10 минут играет музыка, затем идёт отключение или фраза «Талонов нет, звоните или приходите завтра»).

Кстати, в соцобеспечении также находят какие-то недочеты, так как у них один перечень документов, а в МФЦ – другой. И никого не волнует, что нужно снова собирать эти бумажки, т.е. все начинать заново. Но, главное, в итоге ответ – «субсидии не положено», потому что неправильно оформлена та или иная справка. Обидно!

Спасибо Вам, Эльхан Мардалиев, за Ваше внимание к нам, пенсионерам-льготникам, ведь с пенсией 13 500 рублей и 500 рублей субсидии очень пригодятся. Но я, как и многие другие такие же пенсионеры – НЕ УВЕРЕНЫ, что что-то изменится в наших «правильных инстанциях».

Очень просим редакцию напечатать нашу благодарность Эльхану Мардалиеву! Спасибо! От имени всех нас - Смирнова Т.Т.»

Это письмо нам прокомментировал Эльхан Мардалиев:

- Спасибо автору, хотя описанная им история очень печальна. Именно таких последствий, напрямую угрожающих здоровью и жизни граждан, мы старались избежать. К сожалению, на местном уровне идея властями не была услышана. Но мы привыкли бороться. И - вышли на федеральный уровень. В прошлый раз документ о продлении субсидий и льгот был выпущен Минтрудом. Мы обратились к своему коллеге, депутату Госдумы РФ Роману Михайловичу Лябихову, чтобы он проработал нашу идею с Министерством труда и социальной защиты. Надеемся, что там услышат чаяния сотен тысяч людей по всей стране и облегчат и обезопасят пожилым людям жизнь.