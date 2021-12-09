В автосервисе Ярославля произошел пожар Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле вчера, 8 декабря, примерно в 11:25 в автосервисе «Королева авто», который находится на улице Елены Колесовой, 23А, произошел пожар. Огонь уничтожил почти 600 квадратных метров площади, спасатели сообщили о том, что на месте происшествия никто не пострадал.

- В 11:25 поступило сообщение о возгорании в помещении автосервиса на улице Елены Колесовой, 23А. Задействовано 27 человек личного состава и 4 единицы техники. Ликвидация пожара в 12:29. Повреждены стены и потолок – 560 квадратных метров. Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

По словам горожан, чьи машины находились в этот момент в автосервисе, они перепугались не на шутку. Некоторые приехали забирать свои автомобили почти сразу после пожара.