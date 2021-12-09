В Ярославской области на карантин закрыли четыре школы и один детский сад

В Ярославской области на карантин по ОРВИ закрыты четыре школы и один детский сад Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ярославской области на карантин по ОРВИ закрыты четыре школы и один детский сад. Об этом сообщили в департаменте образования региона.

Карантин объявлен в школе №72 Ярославля, Туношенской и Мордвиновской школах, а также школе имени Ф.Толбухина Ярославского района. В Ярославском районе закрыт и детский сад "Аленушка". Образовательные учреждения, по данным на 9 декабря, не посещают 131 детсадовец и 1503 школьника.

Как уточнили в департаменте, частично закрыты на карантин 82 детских сада, 117 школ, три школы с дошкольными группами и пять профессиональных образовательных организаций. Из-за COVID-19 не работает 21 группа в детских садах, распущены по домам ученики 48 классов.