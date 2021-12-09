На какой работе ярославцы могут заработать свыше 100 тысяч рублей

Специалисты сервиса SuperJob выяснили, на какой работе в Ярославле предлагают самую высокую зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты сервиса SuperJob выяснили, где в Ярославле предлагают самую высокую зарплату.

От 111 до 130 тысяч рублей, утверждают работодатели, может зарабатываит водитель-экспедитор с категорией Е. При этом стаж вождения у претендента должен быть не менее года, желателен опыт работы в междугородних перевозках, готовность к длительным командировкам. За экономию топлива водителю предлагают дополнительные выплаты, а также стоянки и кафе на пути следования в рамках проекта "Комфортная среда".

На втором месте по предлагаемой зарплате должность программиста "1С". Работодатель обещает от 100 тысяч рублей в месяц, а также оплачивать мобильную связь и предоставлять скидки на продукцию компании.

На третьем месте - вакансия менеджера по работе с заказчиками малоэтажного индивидуального строительства. Менеджер может зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц. От кандидатов требуется умение оформлять договоры, быть готовым к разъездам, выполнять план по продаже не менее двух коттеджей в месяц по входящему потоку. Компания предлагает премии от продаж и бонусы.

В рейтинг также вошла вакансия начальника офиса продаж с высшим образованием и опытом работы на аналогичной позиции не менее полугода. Платят от 65 тысяч рублей.

Замыкает рейтинг должность старшего инженера службы бортового оборудования – от 53 тысяч рублей в месяц. Будущем сотруднику обещает компенсацию мобильной связи и карьерный рост.

В декабре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии программистов, руководителей среднего звена, менеджеров по продажам.