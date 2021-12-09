В Tele2 проанализировали статистику об интернет-пользователях из ярославского региона

Потребление дата-трафика Tele2 в регионе в ноябре выросло в 1,5 раза год к году Фото: Олег ЗОЛОТО

Оказалось, что наибольшее число 4G-сёрферов сконцентрировано в центре области, при этом жители выбирают максимально технологичные мартфоны.

По данным аналитиков Tele2, в четырех районах – Ростовском, Угличском, Борисоглебском и Тутаевском, доля активных пользователей интернета достигла рекордных значений. В среднем здесь три клиента из четырех ежедневно выходят в Сеть и проводят со смартфоном по несколько часов в день, сообщает пресс-служба оператора.

Жители перечисленных районов предпочитают технологичные устройства не старше двух лет, тогда как по области средний «возраст» популярных гаджетов чуть выше – он приближается к трем годам. В топ-3 во всех районах Ярославской области входят модели Xiaomi, Huawei и Samsung.

Потребление дата-трафика Tele2 в регионе в ноябре выросло в 1,5 раза год к году. Эксперты подтверждают: индустрия интернет-развлечений набирает обороты. По их оценке, больше всего времени жители проводят за просмотром видеоконтента – в онлайн-кинотеатрах. А лидером по числу пользователей стали WhatsApp и Instagram.

Чтобы отвечать потребностям ярославцев и обеспечивать их качественным 4G-интернетом, технические специалисты расширили емкость сети в тех райцентрах и поселках, где быстрыми темпами растет потребление трафика, а также запустили новые базовые станции в области.

Добавим, что сегодня покрытие Tele2 охватывает территорию, на которой проживает свыше 97% населения региона.