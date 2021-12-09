В Ярославль пришла новая спецтехника для уборки улиц

В Ярославль поступила вторая партия техники, предназначенной для уборки улиц Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославль поступила вторая партия техники, предназначенной для уборки улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Из Смоленска в Ярославль доставили четыре машины, работать они могут круглогодично.

- Машины, приехавшие сегодня, также выйдут на уборку на следующей неделе, — сказал директор МБУ «Горзеленхозстроя» Виталий Запевалов.

На прошлой неделе в Ярославль уже прибыла партия уборочных машин, всего на данный момент поступило 10 автомобилей. В ближайшее время должны доставить еще 20 комбинированных дорожных машин, но уже меньшего размера. Они будут работать на узких и запаркованных автомобилями улицах.

Хотя парк снегоуборочной техники в этом году пополнился, ярославцы считают, что со снежной стихией, так неожиданно обрушившейся на город в декабре, коммунальщики не справляются. Занесены и центральные улицы Ярославля, и дороги в районах. Но мэр Владимир Волков сообщил, что уборкой города он удовлетворен.

- Удовлетворен чем? Метровыми сугробами по краю дорог? Двумя полосами вместо трех? Пробками в 10 баллов? Кучей аварий и вылетающими на встречку автобусами из-за снежной каши? Чем именно удовлетворен? Нет, по сравнению с прошлой зимой да, прорыв. Но на Советской площади почищено до асфальта и разметку даже видно. А город? Город должен чиститься в первую очередь, - пишет в группе "Жесть Ярославль" Андрей Д. и многие ярославцы его поддерживают.